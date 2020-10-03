Минприроды подтвердило химическое загрязнение четырех участков Авачинского залива

Специалисты Минприроды обнаружили химические загрязнения уже на четырех участках Авачинского залива. На них обнаружены мертвые морские животные.

«Мы продолжаем работу по выявлению источника загрязнения. Направили запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды», — рассказал врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. Его слова приводит РИА «Новости».

Пробы воды уже взяты в бухтах Большая Лагерная, Малая Лагерная и Бабья. Результаты должны прийти в понедельник, 5 октября. Ранее пробы воды взяли на Халактырском пляжа. Анализ показал, что в океане превышены показатели нефтепродуктов и фенолов.

Кумарьков пояснил, что причиной загрязнения может быть сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих мимо судов. Однако точный источник определят федеральные надзорные органы.

Ранее о загрязнении сообщили местные жители. Они засняли на видео пляжи, усыпанные мертвыми морскими животными, и пожаловались на неприятные ощущения после купания.