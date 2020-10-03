Минприроды подтвердило химическое загрязнение четырех участков Авачинского залива
«Мы продолжаем работу по выявлению источника загрязнения. Направили запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды», — рассказал врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. Его слова приводит РИА «Новости».
Пробы воды уже взяты в бухтах Большая Лагерная, Малая Лагерная и Бабья. Результаты должны прийти в понедельник, 5 октября. Ранее пробы воды взяли на Халактырском пляжа. Анализ показал, что в океане превышены показатели нефтепродуктов и фенолов.
Кумарьков пояснил, что причиной загрязнения может быть сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих мимо судов. Однако точный источник определят федеральные надзорные органы.
Ранее о загрязнении сообщили местные жители. Они засняли на видео пляжи, усыпанные мертвыми морскими животными, и пожаловались на неприятные ощущения после купания.