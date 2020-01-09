Мимоза и сирень зацвели в Сочи

Биологический ритм сочинской флоры нарушен из-за аномально теплой и сухой погоды. По этой причине на полтора месяца раньше начали цвести мимоза, сирень и лесные колокольчики.

О последствиях тепла и недобора влаги в лесах «Интерфаксу» рассказал председатель Сочинского городского отделения Российского географического общества и кандидат сельскохозяйственных наук Феликс Иваненко. Сейчас в Сочи температура воздуха выше обычной на несколько градусов.

«Кроме того, сочинская флора в декабре не добрала осадков. Из-за этого нарушается биологический ритм растений», — подчеркнул Иваненко.

Из-за тепла и нехватки влаги уже распустились цикламены и подснежники. Кроме того, уже цветут и мимоза с сиренью. Первая обычно расцветает в Сочи в конце февраля — начале марта.

Если температура воздуха опустится до -7 градусов, добавил специалист, то расцветшие растения могут погибнуть. Впрочем, для Сочи такие показатели аномальны.

«Наряду с ранним цветением многих лесных растений в сочинских огородах в открытом грунте продолжают расти помидоры», — заявил Иваненко.

Прошлой зимой в Сочи, напомнил он, не было морозов. Такая погода для курорта не редкость, но не два сезона подряд. Кроме того, из-за этого летом вероятен дефицит воды.

Заморозки до -7 градусов будут в ближайшую неделю в ночные часы в Москве. Несмотря на это, столице обещают «европейскую» зиму, которая придет на смену «крымской».