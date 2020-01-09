Москве пообещали «европейскую» зиму

Столичный регион наконец укроет снегом, а «крымская» зима сменится «европейской». Температурный фон в ближайшую неделю будет очень мягким.

О прогнозе на ближайшие дни рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что именно благодаря температуре воздуха образуется устойчивый снежный покров, который при этом будет ниже установленной нормы в 20-25 сантиметров.

«Он <…> составит семь-двенадцать сантиметров к началу следующей недели», — заметил Тишковец.

Днем, по словам синоптика, столбики термометров покажут около нуля градусов. Ночью значения будут минусовыми: к воскресенью ожидается до -7.

Накануне синоптики объявили на территории Москвы и Московской области «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать вплоть до утра пятницы, 10 января, и введен из-за гололедицы. В первый рабочий день из-за осадков вероятно налипание мокрого снега.