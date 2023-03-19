Экология 19 марта 2023, 04:59 Миллионы мертвых рыб выбросило на берег из-за жары в Австралии AP: миллионы рыб погибли в Австралии из-за наводнений и аномальной жары РИА «Новости»

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Миллионы мертвых рыб оказались выброшены на берег из-за наводнений и аномальной жары на юго-востоке Австралии. Жаркая погода усилила нагрузку на экосистему, которая и так испытывала трудности из-за масштабного наводнения, сообщает Associated Press.

По информации департамента промышленности штата Новый Южный Уэльс, массовая гибель рыбы скорее всего была вызвана недостатком кислорода из-за снижения уровня воды после наводнения. При жаркой погоде рыбе требуется больше кислорода, что и усугубило ситуацию.

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Жители городка Менинди, которые находится в районе массового выброса рыбы на берег, жалуются на жуткий запах, который пробивается даже сквозь средства защиты дыхания.

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Ранее сообщалось о масштабном выбросе сардин на Южных Курилах в середине января этого года. Гибели иваси мог предшествовать развернувшийся накануне шторм. Возможно, в этот период произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель, объяснила администрация Южно-Курильского района.