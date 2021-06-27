Метеостанции установят на кораблях в Арктике

Мониторинг экологической ситуации в Арктике требует повышенного внимания. Для решения этого вопроса корабли, которые находятся в регионе можно оснастить специальными метеостанциями. Как сообщила ОГТРК «Ямал-Регион», об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день такие метеостанции есть только на 83 судах. При этом в СССР почти 400 кораблей имели такую систему.

Сегодня в добавок к кораблям локальные системы метеонаблюдений можно установить в портах, чтобы увеличить плотность мониторинга.

Министр Александр Козлов заявил, что понимание экологической ситуации в Арктике очень важно. Он подчеркнул, что регион имеет сложную систему, которую легко нарушить.

Правительство России направит 2,6 миллиарда рублей на модернизацию пунктов наблюдения Гидрометцентра, которые работают в регионе. 32 из них модернизирую полностью, еще в 96 обновят оборудование.