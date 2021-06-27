Названы главные цели России в Арктике

Арктика остается приоритетным направлением для правительства России. Как сообщило ИА «Север Пресс», с таким заявлением выступил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании международного форума «Председательство России в Арктическом совете — экологическая повестка для России и мира».

Министр напомнил, что правительство утвердило программу развития арктического региона, которая включает в себя увеличение финансирования и внедрения преференций для бизнеса, который намерен прийти на северные земли.

Отдельно Александр Козлов отметил, что в каждом принятом решение учитываются интересы местного населения, коренных народов Севера, а также вопросы экологии.

Первоочередными задачами, которые стоят сейчас перед всеми, это необходимость понять, что происходит с природой Арктики. Это хрупкий регион со сложно устроенной экологической системой.

Для понимания происходящих процессов правительство направит 2,6 миллиарда рублей на модернизацию пунктов наблюдения Гидрометцентра. Их построили еще в прошлом столетии и они требуют обновления. На выделенные деньги можно полностью модернизировать 32 станции и еще по 96 провести частичную работу.

Вторым важным вопросом, который поднял Александр Козлов стало таяние вечной мерзлоты. В ближайшее время правительство примет закон о создании системы мониторинга за ситуацией. Изучение процессов позволит предупреждать возможные технические катастрофы из-за изменения климата.

Арктика должна оставаться чистым регионом. Но несанкционированные свалки есть и там. На их ликвидацию, а также на закрытие трех наиболее опасных для экологии объектов направят средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология».

Чтобы не допустить загрязнения в будущем производствам надо переходить на современные технологии и наладить систему мониторинга по вредным выбросам.

Последней задачей министр назвал укрепление отношений с другими арктическими странами. Только сотрудничество позволит побороть глобальные климатические изменения и сохранить Арктику.

В мае этого года Россия заняла кресло председателя Арктического совета. Министр иностранных дел Сергей Лавров представил программу, которая включает в себя четыре пункта: помощь населению, включая коренные и малочисленные народы Севера, охрану окружающей среды, социально-экономический рост Заполярья и укрепление Арктического совета.