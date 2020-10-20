Метеоролог: в Москве зима будет мягкой и со снегом

По его словам, температура воздуха будет выше нормы, и при этом количество осадков также будет в норме. Тишковец добавил, что согласно прогнозу в декабре температура воздуха будет выше нормы на 1−2 градуса, в январе следующего года — на 2−3 градуса, а в феврале — тоже на 1−2 градуса.

«Повторения зимы прошлого года мы не прогнозируем, тем более эта зима была самой теплой в метеоистории», — заключил метеоролог.

Ранее стало известно, что в конце этой рабочей недели температура воздуха на европейской части России будет превышать норму на три градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки», — сказал он.