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    27 января 2021, 15:55

    Метеоролог: мощный циклон «Ларс» идет в Россию

    Дарья Морозова

    Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что в Россию идет мощный циклон «Ларс», который обесточил около двух тысяч населенных пунктов в Белоруссии. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Метеоролог уточнил, что циклон имеет сильную энергию, так как сформирован на контрасте южных и северных вторжений. Он добавил, что к моменту прихода в Россию циклон потеряет свою мощность, но все равно ожидается достаточно сильный ветер.

    «Дальнейшая траектория пройдет через территорию России, из Санкт-Петербурга на Архангельск», — рассказал эксперт.

    В течение недели в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег и ноль градусов, но уже в выходные столбик термометра опустится до −7. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. К четвергу, 28 января, погода будет уже «вполне зимняя», отмечает синоптик. Будет облачно, а временами снег — от 0 до −5.

    «К 30-му числу минимальная температура в Москве уже порядка −5 …−10 градусов, днем — −2…−7», — рассказала эксперт.

    Эти показатели будут выше климатической нормы на шесть-семь градусов.