Метеоролог: мощный циклон «Ларс» идет в Россию

Метеоролог уточнил, что циклон имеет сильную энергию, так как сформирован на контрасте южных и северных вторжений. Он добавил, что к моменту прихода в Россию циклон потеряет свою мощность, но все равно ожидается достаточно сильный ветер.

«Дальнейшая траектория пройдет через территорию России, из Санкт-Петербурга на Архангельск», — рассказал эксперт.

В течение недели в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег и ноль градусов, но уже в выходные столбик термометра опустится до −7. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. К четвергу, 28 января, погода будет уже «вполне зимняя», отмечает синоптик. Будет облачно, а временами снег — от 0 до −5.

«К 30-му числу минимальная температура в Москве уже порядка −5 …−10 градусов, днем — −2…−7», — рассказала эксперт.

Эти показатели будут выше климатической нормы на шесть-семь градусов.