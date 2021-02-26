Месячная норма осадков выпала в Санкт-Петербурге за 3 дня

За три дня в Санкт-Петербурге выпала месячная норма осадков. С улиц города уже вывезли 56 тысяч кубометров снега, сообщили «Невские новости».

Объем выпавшего снега составил 20 миллионов кубометров. Это в разы выше дневной нормы. Понаблюдать за ходом уборки можно в онлайн-режиме. Работа снегоуборочных машин, мусоровозов и погрузочной техники показана на интерактивной карте.

Количество техники на улицах города превысило тысячи. Помимо этого, в благоустройстве города задействованы несколько сотен дворников.

Ранее из-за сильных снегопадов перекрыли движение по Крымскому мосту. Непогода затрудняла работу дорожной техники.