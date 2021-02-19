Движение по Крымскому мосту впервые перекрыли из-за непогоды

Дорожники перекрыли Крымский мост впервые с момента его открытия. Из-за обильного снегопада движение было затруднено.

«В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, ФКУ „Упрдор ‚Тамань‘“ принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», — сообщил в эфире «Радио Крым» в пятницу, 18 февраля, замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Движение на мосту в обоих направлениях перекрыто на несколько часов. Работу дорожной техники затрудняет снегопад, который продолжает идти на территории Крыма. Николай Лукашенко попросил россиян, планирующих выезд на территорию материковой части страны, временно воздержаться от этой идеи.

«Если вы уже находитесь в пути, то хотя бы в ближайших городах и поселках осуществите временный „отстой“ до момента объявления снятия ограничений движения по Крымскому мосту», — добавил он.

Возле Крымского моста стоят посты ГИБДД с обеих сторон сооружения. Они направляют автомобилистов в Керчь.