Мертвая рыба усеяла берег пруда под Екатеринбургом
Посетители пруда около поселка Крутого удивились воскресной находке. Прибрежная зона водоема покрылась мертвой рыбой. Рассказ очевидцев опубликовал региональный сайт E1.ru.
Местные жители рассказали, что еще вчера ловили рыбу удочкой, а сегодня узнали об экологическом ЧП.
«Еще вчера на нашем пруду все было хорошо, люди ловили рыбку с удочками. Сегодня с утра обнаружили этот ужас, явно что-то слили в водоем, вся эта гадость может попасть в грунтовые воды», — отметила посетительница пруда Марина Рыжкова.
Рядом с водоемом — буквально через дорогу — находится большая свалка Уралмашзавода. Предприятие пока никак не прокомментировало ситуацию.
В субботу на Сахалине произошла обратная ситуация: берег залива Анива покрылся селедочной икрой. Блогер Борис Рябченков рассказал, что недавно в этом районе был нерест рыбы. По словам мужчины, селедка — не очень умная рыба и выбрасывает икру не в самых подходящих местах. Рябченков отметил, что жители округи используют ее для удобрения огородов.