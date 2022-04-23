Берег залива на Сахалине покрылся икрой сельди — видео
Блогер Борис Рябченков показал берег залива Анива на Сахалине, который покрыт огромным количество икры сельди. Видео появилось на его Youtube-канале.
Он рассказал, что до этого там был нерест селедки.
«Тут ее собирают и ловят все: как простые люди, вроде меня, руками, так и промышленники при помощи серьезных орудий лова», — уточнил Рябченков.
Он добавил, что берег покрыт слоем икры толщиной около 40 сантиметров. Блогер пояснил, что «селедка — рыба не самая разумная и часто лезет туда, где икра обречена». В итоге местные жители собирают ее для удобрения огородов.
Также Рябченков рассказал о необычной рыбе — голом круглопере. Он отметил, что у нее есть присоска, которая помогает цепляться за камни, а еще голубые глаза.
«Для аборигенов Камчатки, насколько я помню, это прям лакомство», — заключил Рябченков.