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    23 апреля 2022, 13:45

    Берег залива на Сахалине покрылся икрой сельди — видео

    Дарья Морозова

    Блогер Борис Рябченков показал берег залива Анива на Сахалине, который покрыт огромным количество икры сельди. Видео появилось на его Youtube-канале.

    Он рассказал, что до этого там был нерест селедки.

    «Тут ее собирают и ловят все: как простые люди, вроде меня, руками, так и промышленники при помощи серьезных орудий лова», — уточнил Рябченков.

    Он добавил, что берег покрыт слоем икры толщиной около 40 сантиметров. Блогер пояснил, что «селедка — рыба не самая разумная и часто лезет туда, где икра обречена». В итоге местные жители собирают ее для удобрения огородов.

    Также Рябченков рассказал о необычной рыбе — голом круглопере. Он отметил, что у нее есть присоска, которая помогает цепляться за камни, а еще голубые глаза.

    «Для аборигенов Камчатки, насколько я помню, это прям лакомство», — заключил Рябченков.