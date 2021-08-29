МЧС сообщило о локализации 34 природных пожаров в Свердловской области

В Свердловской области локализовали 34 из 49 лесных пожаров. Продолжают гореть лесничества на территории Пышминского и Первоуральского городских округов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что к тушению природных пожаров привлекли 1301 человека из личного состава МЧС России и лесоохраны. В работах задействовали 272 единицы техники.

Кроме того, к тушению природных пожаров в Свердловской области привлекли 42 авиадесантника, которые работали на возгорании лесов в Якутии.

В районе населенных пунктов региона начали патрулирование специальные группы. За сутки они составили 15 административных протоколов за нарушения требования пожарной безопасности.

Как сообщило издание E1, утром в воскресенье, 29 августа, Екатеринбург снова накрыло смогом. В региональном главке МЧС сообщили, что в столицу Урала пришел дым от лесных пожаров в районе Первоуральска. Проведенные замеры воздуха вредных веществ не выявили.

По данным областного Министерства природных ресурсов и экологии, общая площадь распространения природных пожаров составила 7,5 тысячи гектаров. Ситуация осложнилась из-за отсутствия осадков и жаркой погоды в регионе.

По данным Авиалесоохраны России, за минувшие сутки площадь природных пожаров сократилась на 22,5%. Тяжелая ситуация остается в Якутии, где площадь распространения огня превысила 170 тысяч гектаров. Природные пожары также полыхают в Свердловской области, Марий Эл и Магаданской области.