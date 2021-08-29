Площадь лесных пожаров в России сократилась почти на четверть

Общая площадь лесных пожаров на территории России за последние сутки уменьшилась на на 22,5%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

Самая сложная ситуация по-прежнему сохраняется в Якутии. Там горят 172 534 гектара леса. Почти в шесть раз меньше сейчас площадь пожаров в Иркутской области. Леса горят также в Свердловской области, Республике Марией Эл и Магаданской области. Огонь уничтожает лесные массивы и в других регионах, но уже в меньших масштабах.

От огня в России страдают несколько особо охраняемых природных территорий. Лесные пожары продолжаются в Мордовском государственном заповеднике, в национальном парке «Бузулукский бор» в Самарской области и в Южно-Уральском государственном природном заповеднике.

Сейчас в тушении лесных пожаров по всей стране участвуют больше семи тысяч человек. Леса тушат 13 воздушных судов, еще 79 мониторят обстановку. Пока пожароопасный сезон сохраняется на территории всей России.

В США тем временем готовятся к удару стихии. В ближайшее время на Луизиану обрушится ураган «Ида», который станет сильнейшим за последние полтора столетия. Опасности джут и в Новом Орлеане — там рекомендовали жителям не покидать убежища.