МЧС предопредило жителей Подмосковья о мокром снеге

Ведомство привело прогноз Росгидромета, согласно которому с 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный. В отдельных районах области выпадет мокрый снег.

Ночью в столице будет облачная погода, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха +7 градусов, слабый северо-западный ветер 2 метра в секунду.

На протяжении всего дня 21 мая ожидается около +6 градусов, облачность сохранится, возможен небольшой дождь.

Гидрометцентр России дает прогноз, по которому ночью в столичном регионе будет +3… +5 градусов, возможен дождь, местами сильный. На северо-востоке области местами выпадет мокрый снег.

Днем 21 мая, по прогнозу Гидрометцентра, воздух прогреется до +7… +9 градусов, ожидаются дожди. На северо-востоке области местами также может пройти мокрый снег.

Ранее синоптики предупреждали, что вечером 20 мая погода испортится и в столице начнутся дожди. Также прошел мокрый снег.