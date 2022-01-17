Массовую гибель рыбы заметили в Чебоксарском заливе

Жители Чебоксар начали сообщать о массовой гибели рыбы в Чебоксарском заливе. Причина может быть как в загрязнении воды, так и в недостатке кислорода. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

С начала января в местах, свободных ото льда, начала скапливаться мертвая рыба. Местная жительница Татьяна Гусева рассказала, что до прихода морозов, пока залив не сковало льдом, рыба плавала.

«Кислорода им не хватает, прорубят, они оттуда плывут все. Рыбу жалко», — отметила Татьяна.

Доктор биологических наук, профессор кафедры медицинской биологии ЧГПУ Леонид Воронов считает, что массовая гибель рыбы может быть связан либо с загрязнением залива, либо с нехваткой кислорода.

«Надо исследовать, видимо, загрязнение идет с чебоксарских рек, надо проверять, кто спускает нечистоты», — отметил специалист.

Местный житель Игорь Скорняков считает, что рыба гибнет из-за того, что не хватает воды в заливе, так как зимой ее не качают с Волги.

«Глубины нет, и она ищет воздух и сюда вылазит», — пояснил мужчина.

Чебоксарцы также обеспокоены тем, что может последовать массовая гибель уток, так как они стали есть мертвую рыбу, хотя не приспособлены к поглощению такой пищи

На эту ситуацию обратило внимание Минприроды Чувашии. Специалисты взяли пробы воды. По результатам проверки никаких загрязняющих веществ в воде не выявили — разлива топлива не обнаружено, как и посторонних запахов. Эксперты продолжают разбираться в причинах гибели рыбы.

А прошлой весной жители Хабаровского края нашли на берегу речки сотни мертвых рыб и лягушек.