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    01 декабря 2020, 09:53

    Масляные пятна появились на реке Ангаре в Иркутске. Видео

    Анастасия Калинина

    В Иркутске на реке Ангаре появились маслянистые пятна. Сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора начали исследование. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Первыми тревогу забили местные жители. Они начали публиковать в соцсетях видео, на которых можно разглядеть эти пятна. Автор ролика отметила, что явление заметила на Нижней набережной 30 ноября.

    «Сегодня утром на место выехали специалисты Росприроднадзора, чтобы взять пробы и установить причины и природу этого загрязнения», — сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

    Пока у специалистов нет версий, откуда пятна могли появиться на реке.

    В начале ноября вода в реке Искитимке в Кемерове стала красной. Как выяснилось, цвет поменялся из-за засоренного городского коллектора. Искитимку загрязнил ее правый приток — ручей Суховский. После того, как причина была найдена, специалисты очистили реку и она приобрела прежний вид. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов займутся поиском виновных.