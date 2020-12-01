Масляные пятна появились на реке Ангаре в Иркутске. Видео

Первыми тревогу забили местные жители. Они начали публиковать в соцсетях видео, на которых можно разглядеть эти пятна. Автор ролика отметила, что явление заметила на Нижней набережной 30 ноября.

«Сегодня утром на место выехали специалисты Росприроднадзора, чтобы взять пробы и установить причины и природу этого загрязнения», — сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Пока у специалистов нет версий, откуда пятна могли появиться на реке.

В начале ноября вода в реке Искитимке в Кемерове стала красной. Как выяснилось, цвет поменялся из-за засоренного городского коллектора. Искитимку загрязнил ее правый приток — ручей Суховский. После того, как причина была найдена, специалисты очистили реку и она приобрела прежний вид. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов займутся поиском виновных.