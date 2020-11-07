Найдена причина покраснения реки в Кемерове

Искитимку загрязнил ее правый приток — ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с почвы. Туда они попали из засоренного городского коллектора. Еще один возможный источник поступления загрязненных вод — ливневая канализация.

Аварийная служба ОАО «КЕМВОД» уже расчистила коллектор. После этого воды реки приобрели естественный цвет.

«На данный момент проблема решена», — добавил Панов.

Информация направлена в ГУ МВД по Кемеровской области. Правоохранители должны будут найти виновных и привлечь их к ответственности.

О загрязнении Искитимки рассказали в соцсетях местные жители 6 ноября. Они выложили фотографии и видео с водой странного цвета. Власти города обещали разобраться в проблеме и установить источник загрязнения.