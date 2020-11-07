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    07 ноября 2020, 13:59

    Найдена причина покраснения реки в Кемерове

    Алена Макаренко

    Вода в реке Искитимка в Кемерове покраснела из-за сточных вод красного оттенка, которые попали в нее из засоренного городского коллектора. Об этом написал в Instagram заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
    Найдена причина покраснения реки в Кемерове

    Искитимку загрязнил ее правый приток — ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с почвы. Туда они попали из засоренного городского коллектора. Еще один возможный источник поступления загрязненных вод — ливневая канализация.

    Аварийная служба ОАО «КЕМВОД» уже расчистила коллектор. После этого воды реки приобрели естественный цвет.

    «На данный момент проблема решена», — добавил Панов.

    Информация направлена в ГУ МВД по Кемеровской области. Правоохранители должны будут найти виновных и привлечь их к ответственности.

    О загрязнении Искитимки рассказали в соцсетях местные жители 6 ноября. Они выложили фотографии и видео с водой странного цвета. Власти города обещали разобраться в проблеме и установить источник загрязнения.