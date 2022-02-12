Мартовские коты начали орать в Москве раньше времени

Мартовские коты в российской столице закричали раньше обычного из-за теплой погоды и увеличения продолжительности светового дня. Такую версию высказал ветеринар Михаил Шеляков, передало АГН «Москва».

«Коты, конечно, могут начать кричать по-мартовски раньше времени», — подтвердил ветеринарный врач.

Сезон кричания начался раньше календарного в связи с потеплением. Световой день тоже увеличился. И коты уже в феврале закричали по-мартовски.

«Несомненно, все это вызывает такое поведение котов», — объяснил специалист.

Шеляков отметил, что мартовские коты вовсе не требуют любви. В марте у них уже бывает и первое потомство.

«Животные обеспечивают себе выращивание потомства в более благоприятный тепловой период», — сказал врач.

В том, что на этой неделе температура в Москве соответствует климатической норме марта, с котами ранее согласился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Весенняя погода продержится в Москве и Подмосковье до конца следующей недели, а потом может похолодать.