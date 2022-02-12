Москвичам пообещали весеннюю погоду до конца следующей недели

Жителей Москвы и Подмосковья в ближайшие дни ожидает практически весенняя погода. Она продлится до 17 февраля, а после может снова похолодать. Об этом в интервью «Интерфаксу» предупредил научный руководитель Росгидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, погода, которая наблюдается в настоящее время в регионе, очень сильно опережает свое развитие. Установившийся температурный фон напоминает тот, что должен наблюдаться в конце марта. Однако такая погода едва ли закрепится до весны.

«Нужно понимать, что понижение температуры до 10–15 градусов мороза в конце февраля и в первой половине марта — типичное явление для Москвы и Подмосковья», — сказал Вильфанд.

По словам ученого, в субботу, 12 февраля, ожидаются небольшие осадки, ночью до −2 градусов, днем сохранится такая же погода. К воскресенью в регион придет антициклон и облачность уменьшится, будет заметно выхолаживание.

«Температура в Москве ночью составит −4…−6, по области до −9 градусов, зато днем при отсутствии облаков и солнышке, которое будет периодически появляться, температура повысится до 2 градусов тепла», — рассказал Вильфанд.

Схожий режим погоды сохранится 14–15 февраля: ночью температура воздуха составит от 0 до −5 градусов, днем будет от 1 до +3 градусов. К четвергу, 17 февраля, на фоне снижения давления не исключено повышение до +4 градусов. Такая температура превышает климатическую норму на 7–9 градусов.