«Мария» и «Надя» принесут в Москву и Подмосковье ветреную и снежную погоду на выходных

В России не давали имена циклонам «Мария» и «Надя», о которых предупредили жителей Москвы и Подмосковья. На выходных ожидается ветреная и снежная погода, а столбик термометра поднимется выше нормы, рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В России принято называть именами собственными только тропические мощные циклоны, отметила Позднякова.

«Если называть все циклоны, которые нас атакуют за зиму, за лето, никаких имен не хватит. Это такая коммерческая программа немецкой службы. То есть каждый человек может заплатить и назвать циклон, который зарождается, тем именем, которое бы ему хотелось», — объяснила она.

Погода действительно будет довольно ветреная, но не слишком снежная.

«Интенсивность снегопадов в выходные дни будет меняться от большого до умеренного. Мы рассчитываем, что за сегодняшний день, когда мы находимся в зоне теплого фронта одного из циклонов, температура воздуха днем повысится до −4…−6 градусов. Погода будет ветреная, местами порывы могут достигать 12–14 метров в секунду. В ночь на 29 января влияние этого циклона еще сохранится, поэтому облачно, временами снег», — сообщила метеоролог.

Днем в субботу ожидается только небольшой снежок. В Москве температура составит −2…−4 градуса, по Московской области прогнозируется −2…−7 градусов.

Слабый снежок возможен и в ночь на 30 сентября. А днем в воскресенье усилится влияние следующего циклона, который уже стремительно подходит.

«Температура будет довольно высокая, в ночные часы минимальные температуры −4…−6 градусов, по области — −4…−9 градусов. И дневная температура −2…−4 градуса. Ну и 31 января мы будем тоже находиться внутри центра глубокого циклона. Поэтому день будет ветреным, со снегом», — сказала Позднякова.

Температурный фон в понедельник сохранится, ночью ожидается −4…−9 градусов, днем столбик термометра покажет −1…−6 градусов.

«Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы, градусов на пять. Что касается осадков, мы так подсчитали, что до конца января выпадет где-то 8–10 миллиметров осадков, в среднем по территории Москвы. Поэтому все, что пойдет в эти числах, это уже будет перевыполнение климатической нормы по осадкам в Москве», — отметила метеоролог.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что в феврале потепление ожидается почти по всей России.