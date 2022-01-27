Гидрометцентр спрогнозировал потепление почти по всей России в начале февраля

Начало февраля окажется почти на всей территории России теплым. Температура поднимется выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы», — сказал он ТАСС.

По его словам, речь — о первых числах февраля. О том, какая погода будет в этом месяце, станет известно 31 января. Тогда Гидрометцентр предоставит прогноз среднемесячной температуры.

Пока же в Москве -12, идет снег, такая же погода сохранится и в пятницу. С выходных в столичном регионе начнется потепление, но с сохранением осадков.

Ранее Вильфанд рассказывал о погоде в России в конце января. Он отметил, что почти во всех регионах температура воздуха будет превышать климатическую норму.

Тем временем Турцию и Грецию завалило снегом. Из-за этого многие рейсы в турецких аэропортах пришлось отменить в начале недели. В среду, 26 января, россияне все же смогли вылететь из Турции.