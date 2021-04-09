Майская погода придет в Центральную Россию 11 апреля

Заметное потепление ожидается в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) уже на эти выходные. В воскресенье дневная температура достигнет 15-18 градусов тепла.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в субботу амплитуда дневных и ночных показателей градусников повысится до летних величин.

«Ночные температуры от 0 до минус 2 в Москве, по области — до минус 5, зато дневные температуры повысятся до 12-14 градусов. Днем в воскресенье будет совсем уже чудесная погода — 15-17 градусов тепла, по области — даже до 18 градусов. Это уже элемент раннего лета — поздней майской погоды. Это касается всего Центрального федерального округа», — сообщил он.

Теплая погода продержится до середины следующей недели. Ее вторая половина будет несколько ниже 20 градусов.

В Московской области 24 апреля пройдет большой субботник. Это первая большая уборка после коронавирусной изоляции.