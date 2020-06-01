Май в Москве и Подмосковье побил все рекорды. За три дня выпало 100 мм осадков

Последний месяц весны-2020 в Москве и области стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений. За три дня в регионе выпало практически две месячные нормы осадков.

«Только за последние три дня выпало более 100 миллиметров осадков, что составляет почти 200% месячной нормы», — рассказала РИА «Новости» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дождливый рекорд побит и в целом за месяц — столько осадков синоптики никогда не фиксировали. К примеру, в 1933 году выпало 131 мм осадков, в 2020-м показатели перевалили уже за 159 мм. Поэтому эксперт назвала нынешний май и весну в целом самыми дождливыми за всю историю.

Такие аномалии — в последнее время не редкость в России. И случаться они будут все чаще. В этом уверен директор климатической программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. По его словам, есть несколько причин, почему погода бьет рекорды по осадкам, ветрам и температуре. Одна из них — воздействие человека и усиление парникового эффекта.