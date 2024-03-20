Экология 20 марта 2024, 22:53 Лунное гало наблюдали жители центральных регионов России 20 марта Unsplash

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В Москве, Подмосковье и ряде регионов центральной России вечером 20 марта жители наблюдали лунное гало. Очевидцы выкладывали фотографии небесного чуда в социальные сети и делились ими в мессенджерах.

Лунное гало — это оптическая иллюзия, при которой вокруг спутника Земли образуется яркое светящееся кольцо. Свет преломляется, попадая на кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего гало возникает при повышенной влажности и в морозную погоду.

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В ночь на четверг лунное гало заметили в Серпухове и Москве, также фотографией оптической иллюзии поделились жители Брянской и Калужской областей.

«Это не эффект от камеры. На небе вокруг луны действительно круг. Лунное гало», — поделился житель Жукова.

Подобное природное явление наблюдали жители Подмосковья 21 февраля. Синоптики назвали его предвестником плохой погоды.