Подмосковье 21 февраля 2024, 10:21 «Предвестника плохой погоды» заметили жители Подмосковья Синоптик Тишковец: жители Подмосковья могли наблюдать лунное гало Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Жители Московской области могли наблюдать в ночь на 21 февраля лунное гало. Оно является предвестником ухудшения погоды. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, гало всегда является предвестником ухудшения погоды.

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«То есть перед теплым фронтом идут облака сначала верхнего яруса, среднего и далее нижнего», — отметил он.

Облака верхнего яруса состоят из кристаллов льда, так как находятся на высоте от шести до 10 тысяч метров. Синоптик пояснил, что именно они создают иллюзию рассеивания лунного света. В свою очередь, он отображается в виде гало и некоторых других оптических явлений.

На столицу надвигается теплый фронт. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в среду, 21 января, столбик термометра в Москве превысит климатическую норму.