Людей, овец и коз спасли от паводка в Башкирии. Фото и видео

В результате таяния снега и льда около деревни Азнаево в Башкирии поднялся уровень реки Уяза. Подтопило 78 придомовых территорий. Спасатели предложили жителям эвакуироваться, но согласились на это только 11 человек. Вместе с ними пришлось вывозить коз и овец. Животным связали конечности и погрузили на резиновые лодки.

Как сообщили РИА «Новости» в региональном МЧС, из 11 человек двое разместились в пункте временного пребывания, остальные — у родственников.

Спасатели сейчас ходят по дворам, оповещают население о подтоплении. В ночь на 12 апреля уровень реки может подняться на несколько сантиметров. Но жители села все равно не хотят уезжать.

По имеющимся прогнозам, в зоне паводка могут оказаться до 230 населенных пунктов, свыше 11 тысяч жилых домов, в которых проживает более 30 тысяч человек. В населенных пунктах для снижения рисков ледовых заторов занимаются распиловкой и чернением льда.

Все ледовые переправы на территории Башкирии закрыты.

Уже 112 поступило 423 сообщений о подтоплениях придомовых и дворовых территорий, из них 365 подтвердилось.

В Кизильском районе Челябинской области из-за угрозы прорыва плотины близ поселка Браиловский с 7 апреля был объявлен режим чрезвычайной ситуации.