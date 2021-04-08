Режим ЧС объявили в Кизильском районе Челябинской области

Режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля ввели в Кизильском районе Челябинской области. Такие меры были приняты по причине угрозы прорыва плотины близ поселка Браиловский, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

«Вчера вечером прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Присутствовали представители полиции и экстренных служб. Было принято решение ввести режим ЧС», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что неизвестные засыпали щебнем лоток, по которому при переполнении находящегося рядом пруда должна была уходить вода. В настоящий момент злоумышленников ищут. Пока серьезной угрозы подтопления нет, однако необходимы оперативные меры.