Летняя погода ожидается в Москве на следующей неделе

В понедельник 10 мая в Москве начнется резкое потепление и установление летнего типа погоды. Ожидаются теплые ночи, не будет дождей, днем температура поднимется до +24 градусов.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, уже в понедельник будут +18-20 градусов.

«С первого рабочего дня наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе. Погода будет летней. Если в ночь на вторник и среду температура будет еще ниже 10 градусов тепла, то в ночь на четверг, пятницу и субботу будет уже 11-16 градусов тепла», — сообщил он.

До конца недели в столице ожидаются +22-24 градуса. В Подмосковье температура поднимется до +26 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что на 9 Мая в Центральной России ожидается дождливая и прохладная погода. Почти везде пройдут дожди. В Москве к праздничному утру может выпасть до 75% месячной нормы осадков.