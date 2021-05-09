Синоптики рассказали о погоде в Центральной России 9 мая

В центральной части России 9 мая ожидается дождливая и прохладная погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«На европейской части день будет прохладным. Почти везде пройдут дожди. Где-то их будет больше, где-то меньше», — рассказала в видеопрогнозе заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Воронежской области ожидается ливневый дождь. На особое тепло там «не стоит рассчитывать». Дневная температура составит максимум +10…+14 градусов.

«Да и южнее Москвы — в Курске, Белгороде, Липецке, Орле, Тамбове и Воронеже +12…+15 градусов», — добавила Паршина.

Погода в средней полосе к тому же будет ветреной.

Сильные дожди ожидаются и на севере от Москвы, в Вологодской области. Днем в Вологде до +14 градусов. В Архангельской области +12, а в Сыктывкаре уже до +20.

В Москве 9 мая продолжат идти дожди. К утру может выпасть до 75% месячной нормы осадков. Также будет облачно. Из-за погодных условий воздушная часть парада Победы на Красной площади может не состояться, подтверждали в Кремле.

Окончательное решение, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, будут принимать за несколько часов до парада.