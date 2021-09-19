Лесные пожары в России в 2021 году охватили рекордную площадь с начала века

Общая площадь лесных пожаров, охвативших Россию в этом году, оказалась рекордной с начала века. Об этом представитель российского Greenpeace Алексей Ярошенко сообщил ТАСС.

Площадь сгоревших лесов в России в 2021 году составила уже 18,2 миллиона гектаров, согласно данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. Это на 0,1 миллиона гектаров превышает аналогичные показатели за весь прошлый год, который был самым катастрофическим.

Системы спутникового наблюдения за пожарами работают с 2001 года. С этого момента в России еще не наблюдалось столь обширных возгораний. Однако для сравнения Ярошенко привел подсчеты исследователя Владимира Шостаковича по «великому сибирскому пожару» 1915 года, когда площадь горящих лесов была оценена в 14,2 миллиона гектаров. Тогда тоже полыхали территории Сибири и Дальнего Востока.

«Можно утверждать, что по площадям сибирских и дальневосточных пожаров 2021 год входит в число самых катастрофических за всю историю», — сказал представитель Greenpeace.

Ранее ученые из США и России пришли к выводу, что дым от лесных пожаров может ослабить иммунитет человека и сделать его более уязвимым к коронавирусу.