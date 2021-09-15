Ученые заявили об опасности дыма лесных пожаров во время пандемии коронавируса

Дым от лесных пожаров способен ослабить иммунитет человека к коронавирусу. К такому выводу пришли ученые из Университета Северной Каролины в США. С ними согласились и российские специалисты.

В рамках эксперимента американские исследователи взяли пробы носовых эпителиальных клеток у семи здоровых мужчин и шести женщин и воздействовали на них дымом от сжигания красного дуба и эвкалипта, а затем выхлопами от дизельного двигателя, сообщила газета «Известия».

Затем клетки заражали коронавирусом. Оказалось, что выхлопные газы почти не сказались на концентрации патогена, в отличие от древесного дыма, который сильно снизил активность генов, отвечающих за противовирусный ответ. Также ученые обратили внимание, что иммунитет сильнее снизился в клетках, взятых у женщин, а в образцах мужчин экспрессия генов была выше в два раза.

С выводами исследователей из США согласился эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. По его словам, они были вполне ожидаемы. Эксперт отметил также, что дым от лесных пожаров не только снижает иммунитет к коронавирусу, но уменьшает защиту организма от других заболеваний.

Заместитель директора по научной работе Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН Олег Батищев обратил внимание, что наличие продуктов горения в воздухе, в частности угарного газа, затрудняет связывание кислорода в крови.

«А у больных с поражениями легких процесс передачи кислорода из легких в кровь затруднен, так как длительная пневмония приводит к гибели альвеол», — пояснил он.