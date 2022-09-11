Ласку третьей категорией редкости заметили в парке «Измайлово» | 360°

Экология 11 сентября 2022, 12:11 Поделиться Telegram

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Viber Ласку третьей категорией редкости заметили в парке «Измайлово» Сотрудники парка «Измайлово» в Москве заметили краснокнижную ласку pinterest.com

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На территории московского природно-исторического парка «Измайлово» заметили ласку, занесенную в Красную книгу столицы. Об этом сообщили на сайте мэра города.

«Ласку заметили в природно-историческом парке „Измайлово“. Животное занесено в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости», — уточнили в публикации.

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В этом году ласок видели в природно-исторических парках «Битцевский лес», «Косинский», комплексном заказнике «Зеленоградский» и на других природных территориях столицы.

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Представители Мосприроды напомнили, что это дикий зверек. Они попросили москвичей и гостей столицы не пытаться погладить или поймать ласку.

Ранее из заявления столичного департамента культуры стало известно, что музей-заповедник «Царицыно» возглавил рейтинг самых популярных музеев Москвы. Также в топ-3 вошли Дарвиновский музей и столичный зоопарк.

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