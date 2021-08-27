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    27 августа 2021, 18:02

    Купание в Анапе и Новороссийские запретили из-за загрязнения воды

    Александр Блинов

    Купание временно запретили в Анапе и Новороссийске из-за несоответствия морской воды в рекреационных зонах гигиеническим нормативам. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

    Купание в Анапе и Новороссийские запретили из-за загрязнения воды

    Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» выполнили около четырех тысяч исследований морской воды Черноморского побережья на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. В результате пробы морской воды из зон рекреаций Анапы и Новороссийска показали несоответствие нормативам по микробиологическим показателям.

    Роспотребнадзор направил властям Анапы и Новороссийска информацию об ограничении купания. Мониторинг качества морской воды проводится ежедневно.

    В целом эпидемическая ситуация на Черноморском побережье характеризуется как стабильная. Вспышек заболеваемости не зафиксировано.

    Кубань ранее накрыло циклоном, который вызвал сильные дожди и привел к подтоплениям. Особенно пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Режим ЧС из-за непогоды ввели в 14 муниципалитетах.