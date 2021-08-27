Купание в Анапе и Новороссийские запретили из-за загрязнения воды

Купание временно запретили в Анапе и Новороссийске из-за несоответствия морской воды в рекреационных зонах гигиеническим нормативам. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» выполнили около четырех тысяч исследований морской воды Черноморского побережья на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. В результате пробы морской воды из зон рекреаций Анапы и Новороссийска показали несоответствие нормативам по микробиологическим показателям.

Роспотребнадзор направил властям Анапы и Новороссийска информацию об ограничении купания. Мониторинг качества морской воды проводится ежедневно.

В целом эпидемическая ситуация на Черноморском побережье характеризуется как стабильная. Вспышек заболеваемости не зафиксировано.

Кубань ранее накрыло циклоном, который вызвал сильные дожди и привел к подтоплениям. Особенно пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Режим ЧС из-за непогоды ввели в 14 муниципалитетах.