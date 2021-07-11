Крымчан предупредили о надвигающемся шторме

В Крыму объявили штормовое предупреждение. На регион надвигаются сильные ливни, грозы и град. Шквалистый ветер будет достигать 25 метров в секунду. О непогоде предупредила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие один-два часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», — рассказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, до конца дня высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения работы транспорта и ущерб посевам. Людей попросили не ходить в горы, воздержаться от купания в море, а туристам с палатками посоветовали на время ненастья воздержаться от такого вида отдыха.

Первый мощный циклон пришел в Крым в середине июля. Из-за разгула стихии затопило Ялту и Керчь. В начале июля ливни прошли в Бахчисарайском районе на юго-западе полуострова. Там выпала двухмесячная норма осадков. Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что все крымские водохранилища наполнились водой, запасов которой хватит на ближайшие два года.