Крым ушел под воду. Сильные ливни разрушили дороги и оставили людей без крыши над головой

Сильные ливни продолжаются в Крыму уже не первый день. Они привели к подтоплениям в Симферополе и нескольких селах. Сейчас с последствиями разгула непогоды разбираются экстренные службы. Многие местные жители стали снимать затопленные дороги с участками на видео и делиться роликами в соцсетях.

Всего за ночь на полуострове выпало более 30 миллиметров осадков. Из-за ливней под водой оказался Симферополь, а также села Пионерское, Лозовое, Доброе, Андрусова и Украинка. На месте организовали оперативный штаб, чтобы координировать действия спасателей.

Помощь местным жителям оказывает аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Крыму. Спасатели продолжают ликвидировать последствия подтоплений.

«По состоянию на 18:00 всего остаются подтопленными: два многоквартирных дома, 32 придомовые территории, 20 частных домовладений на территории Симферополя и Симферопольского района. В результате подтоплений пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС эвакуировали из опасных зон более 120 человек, в том числе 40 детей. Население стали информировать о ситуации на полуострове через сотовых операторов.

Источник фото: ГУ МЧС по Крыму

В центре Симферополя часть моста провалилась прямо в реку Салгир. Прокуратура Крыма уже организовала проверку.

«В ходе организованных проверочных мероприятий, проведение которых поручено прокуратуре Симферополя, будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц при реализации полномочий по содержанию мостового перехода, обеспечению безопасности дорожного движения», — заявили в надзорном ведомстве.

Сейчас движение по улице Толстого перекрыто. Также прокуратура занимается проверкой в связи с подтоплениями в населенных пунктах.