Симферополь и пять сел затопило из-за ливней в Крыму. Видео

На Крым обрушились сильные дожди. За ночь на полуострове выпало 30 миллиметров осадков. В результате оказались подтоплены улицы в Симферополе и еще пяти селах: Пионерском, Лозовом, Добром, селе Андрусова и Украинке. Об этом сообщили в региональном МЧС.

К месту происшествия направили оперативные группы ведомства. Помощь местным жителям координирует оперативный штаб. Для этого в подтопленные населенные пункты была направлена аэромобильная группировка.

Источник фото: ГУ МЧС по Крыму

Всего в ликвидации подтоплений участвуют 263 человека, 27 единиц техники, в том числе и плавательные средства. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение.

Данных о пострадавших в МЧС не поступало.

Ранее с потопами столкнулся город Сочи. Там в результате проливных дождей поднялся уровень реки и две машины с людьми смыло в акваторию Черного моря. Одного мужчину смогли быстро найти, поиски еще шести человек продолжаются.