Симферополь и пять сел затопило из-за ливней в Крыму. Видео
МЧС: в Крыму из-за ливней подтопило улицы Симферополя и еще пяти сел
На Крым обрушились сильные дожди. За ночь на полуострове выпало 30 миллиметров осадков. В результате оказались подтоплены улицы в Симферополе и еще пяти селах: Пионерском, Лозовом, Добром, селе Андрусова и Украинке. Об этом сообщили в региональном МЧС.
К месту происшествия направили оперативные группы ведомства. Помощь местным жителям координирует оперативный штаб. Для этого в подтопленные населенные пункты была направлена аэромобильная группировка.
Всего в ликвидации подтоплений участвуют 263 человека, 27 единиц техники, в том числе и плавательные средства. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение.
Данных о пострадавших в МЧС не поступало.
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