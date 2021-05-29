Крупный град выпал в Подмосковье

Непогода накрыла Московскую область. В регионе помимо ливней прошел град. О надвигающемся ненастье ранее предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

Это видео корреспондент «360» снял в Ступине. На кадрах видно, что град довольно крупный.

В спасательном ведомстве сообщили, что до конца суток 29 мая в Московской области местами пройдут грозовые ливни. При грозе порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В МЧС призвали местных жителей воздержаться от поездок и по возможности остаться дома.

Ранее синоптики предупредили о возможных заморозках в Подмосковье утром 1 июня. По данным сайта «Метеоновости», в это время на севере и востоке Московской области на почве температура опустится до нуля градусов. Согласно прогнозу, в начале лета после прохождения холодного атмосферного фронта Центральный регион России попадет под влияние скандинавского антициклона, который наполнен арктическими воздушными массами.