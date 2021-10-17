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    17 октября 2021, 12:32

    Краснодарцев предупредили о сильном загрязнении воздуха

    Гидрометцентр: воздух в Краснодарском крае накопит вредные вещества

    Антон Ишбульдин

    Кубанские синоптики предупредили жителей Краснодарского края о загрязнении воздуха, сообщила со ссылкой на специалистов газета «Комсомольская правда».

    Краснодарцев предупредили о сильном загрязнении воздуха

    Жителей Краснодара и всего региона предупредили о накоплении в воздухе загрязняющих веществ из-за отсутствия ветра.

    «В Краснодарском крае в период с 18:00 16 октября до 06:00 17 октября наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферы», — привела слова метеорологов газета.

    Также специалисты отметили, что Краснодарский край может накрыть смог с рисовых полей в соседней Адыгее. Там после сбора урожая сжигают солому.

    МЧС по Свердловской области сообщило, что в регионе начал активно тлеть торф. Из-за этого Екатеринбург накрыло плотным слоем смога. Открытых очагов горения при этом спасатели не обнаружили.

    Эколог Юлия Корнеева выразила мнение о том, что потушить торфяные пожары в окрестностях Екатеринбурга будет сложно. Эксперт назвала теплую погоду фактором, позволяющим торфяникам гореть и дальше.