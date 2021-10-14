Эколог усомнилась в возможности потушить екатеринбургские пожары

Эколог Юлия Корнеева в разговоре с «Ридусом» рассказала, почему потушить торфяные пожары в окрестностях Екатеринбурга трудно. По ее словам, проблема в выявлении очагов возгорания.

«Торфяник горит долго, даже когда холодно становится, у него такая геологическая организация. Поэтому здесь, к сожалению, может повлиять только изменение погоды. Сейчас на Урале стоит достаточно теплая погода, температурные нормы превышены», — сказала она. Екатеринбург затянуло смогом из-за пожаров, дым начал распространяться в соседние регионы.