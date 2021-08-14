Крайне опасную погоду пообещали нескольким российским регионам

В нескольких регионах РФ 14–15 августа значительно ухудшится погода. Ливни, шквалистый ветер до 20-27 метров в секунду, град и грозы ожидаются в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Эвенкийском районе Красноярского края. В Крым придут «небывалые дожди», выпадет более 50 миллиметров осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что над морем в Краснодарском крае возможно формирование смерчей. Ночью 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 метров в секунду.

«Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 миллиметров [осадков]. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 метров в секунду. В Краснодарском крае — опасность формирования смерчей над морем», — рассказал синоптик.

Непогода 14–15 августа затронет Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край, Поволжье и Кабардино-Балкарию. Там пройдут грозы и ливни, град и ветер до 20-25 метров в секунду.

Очень сильные дожди 14–15 августа ожидаются в Эвенкийском районе Красноярского края. В Саратовской области в эти дни будут ливни, грозы, ветер местами до 25 метров в секунду и крупный град.

«Крупный град — это очень опасное явление. Он вредит не только посевам, автомобилям, но и угрожает жизни людей напрямую», — отметил Вильфанд.

На Кубани из-за ливней и подтопления из детских лагерей эвакуировали более 900 воспитанников. Сейчас они в безопасности. Детям организовали питание и размещение.