Комплекс по обработке и обезвреживанию мусора открыли под Тулой

В составе экотехнопарка «Тула» создали современный комплекс по обработке и обезвреживанию твердых бытовых отходов. Установленное на нем оборудование позволит извлекать из ТКО максимум полезных компонентов для переработки и получения энергии.

Производственную площадку экотехнопарка осмотрели министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор региона Алексей Дюмин, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

«Переход к экономике замкнутого цикла, при которой отходы перерабатываются и используются как ресурс при производстве новой продукции, — это то, к чему мы стремимся на территории всей страны», — заметил глава Минэкологии.

Козлов подчеркнул, что твердые коммунальные отходы необходимо рассматривать как потенциальное сырье. Его нужно не уничтожать и сжигать, а перерабатывать и возвращать в товарооборот. Таким образом достигается максимальная экономическая и экологическая эффективность.

Источник фото: пресс-служба Минэкологии

«Мы проводим комплексную работу по улучшению экологической обстановки. Продолжаем создавать современную систему обращения с отходами», — добавил Дюмин. По его словам, тульский экотехнопарк станет ее важным элементом и даст возможность активнее использовать ТКО во вторичном обороте.

На новую систему обращения с отходами Тульская область перешла с 1 января 2019 года. Для этого создали необходимую правовую базу, определили двух региональных операторов провели полную инвентаризацию мест скопления мусора. Эти данные сформировали в реестры.

Регион стал одним из первых, где начали масштабную работу по созданию новых контейнерных площадок. За два года их стало свыше трех тысяч. Парк мусоровозов обновили, а в сентябре 2020-го открыли комплекс в Дубенском районе. В экотехнопарке сейчас идут пусконаладочные работы.

Президентский проект «Экология» рассчитан до 2024 года. В него включили 11 подразделов, в том числе федеральный проект «Чистая страна». На исполнение президентского проекта планируется направить свыше четырех триллионов рублей.