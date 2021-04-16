Московский НПЗ начал производить высокооктановый бензин

Московский нефтеперерабатывающий завод начал выпуск бензина с октановым числом 100 на новом комплексе «Евро+». «Сотым» заправляют современные модели авто и самолеты малой авиации. Комплекс заработал прошлым летом. В церемонии пуска принял участие Сергей Собянин, он отметил экологичность проекта.

Новый комплекс заменил сразу пять устаревших установок, при этом он компактнее, производительность выросла, а воздействие на атмосферу снизилось.

«Каждый наш проект модернизации завода, безусловно, включает в себя и наилучшие доступные экологические технологии. Строительство „Евро+“ позволило нам увеличить объем переработки нефти по сравнению с теми пятью установками, которые работали ранее. Одновременно с ростом переработки нефти мы получили очень высокий экологический эффект и энергоэффект», — сказал руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.

За чистотой воздуха следят онлайн — на территории завода установлены датчики, которые измеряют параметры в реальном времени. Изменения заметили и жители Капотни.

«Мы ощущаем, что на заводе происходят какие-то изменения, у нас воздух стал намного чище, комфортно нам гулять на улице, мы дышим свежим воздухом. Нам даже не приходится ездить ни в какие парки, потому что у нас в районе хорошая атмосфера», — отметила местная жительница Елизавета Иовкова.

Кроме замены старых установок, на заводе обновили и очистные сооружения. Как итог — замкнутая система очистки воды, которая также сделала чище воздух.

«На заводе, наверное, какие-то очистительные сооружения что-то делают. Потому что дышится намного легче. Мы с детьми гуляем каждый день и достаточно много проводим времени на улице, и я ощущаю», — поделилась местная жительница Екатерина Евсеева.

На этом модернизация Московского НПЗ не заканчивается. Впереди третий этап: безотходное производство.

К 2025-му завод полностью обновит оборудование и откажется от производства мазута. А это еще один плюс к экологии.