Компания Lego решила делать конструктор из мусора

Производство Lego решили сделать более экологичным. Компания намерена вторично использовать трудноразлагаемый пластик: проще говоря, выпускать конструктор из мусора.

Выпуск наборов Lego рассчитывают перенастроить в ближайшие два года, сообщил телеканал «Би-Би-Си». Мера поможет снизить углеродный след от заводов и готовых товаров.

Цветные кирпичики конструктора хотят делать из бутылок и других пластиковых отходов. Потом к кубикам добавят цветы.

Каждая деталь, считают в Lego, должна быть безопасной для природы и детей, являющихся основной целевой аудиторией компании. Например, мусор из океана использовать не выйдет — после повторной эксплуатации он быстро приходит в негодность.

«Цель состоит в том, чтобы найти продукт, достаточно хороший, чтобы люди не заметили разницы», — подчеркнул представитель Lego Тим Брукс.

По его словам, к 2030 году компания хочет «наладить производство из экологически чистых материалов всех основных продуктов».

Игрушки, заметил Брукс, должны быть долговечны и передаваться из поколение в поколение.