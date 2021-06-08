08 июня 2021, 18:53
Компания Lego представила полноразмерную реплику Lamborghini
Компания Lego, производящая детские конструкторы, представила полноразмерную копию автомобиля Lamborghini Sian. Об этом написало РИА ФАН.
Конструктор состоит из 400 тысяч деталей и весит 2,2 тонны (это больше, чем вес настоящей машины). Размеры машины Lego соответствуют реальным, а вся оптика внутри машины работает.
Создатели конструктора рассказали, что потратили на разработку и сборку игрушечной машины более восьми тысяч часов.