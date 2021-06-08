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    08 июня 2021, 18:53

    Компания Lego представила полноразмерную реплику Lamborghini

    Полина Гребенщикова

    Компания Lego, производящая детские конструкторы, представила полноразмерную копию автомобиля Lamborghini Sian. Об этом написало РИА ФАН.

    Компания Lego представила полноразмерную реплику Lamborghini

    Конструктор состоит из 400 тысяч деталей и весит 2,2 тонны (это больше, чем вес настоящей машины). Размеры машины Lego соответствуют реальным, а вся оптика внутри машины работает.

    Создатели конструктора рассказали, что потратили на разработку и сборку игрушечной машины более восьми тысяч часов.