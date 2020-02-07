Комары могут исчезнуть из-за теплой зимы в России. К чему это приведет?

Аномально теплая зима может уничтожить комаров в России. Но радоваться, что летом эти противные насекомые не будут вам досаждать, не стоит. Личинки комаров — это пища для рыб. Без них все лещи и караси погибнут.

Как рассказал директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян «Известиям», во время теплой зимы комары просыпаются, а еды у них никакой нет. Поэтому они быстро погибают. Личинками комаров питаются некоторые виды рыб. В основном, мотылем — так называют комариные личинки — питаются мальки.

«Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год», — предостерег Данилов-Данильян.

Собеседник добавил, что снижение количества рыбы в реках и озерах проявится не сразу, а года через три. Кроме того, теплая зима уничтожит икру: воды будет мало, икра, отложенная на водных растениях погибнет. Там, где рыбы в принципе не много, это будет не очень заметно. А вот на Волге гибель рыбного потомства станет настоящей катастрофой.

Аномально теплая погода в европейской части России держалась более 60 дней. Это было связано с особенностями атмосферной циркуляции в Северном полушарии. Несколько дней назад пришло похолодание.