Новый глава Гидрометцентра объяснил аномальную зиму в России

Новый глава Гидрометцентра Сергей Борщ объяснил, с чем связана аномально теплая зима в этом году. Он также спрогнозировал похолодание во второй половине этой недели.

По его словам, прошедший месяц стал вторым теплым январем за весь период метеонаблюдений.

«Необычность нынешней ситуации заключается в том, что аномально теплая погода держится уже 68 дней», — заявил Борщ. Его процитировало издание «Подъем». Метеоролог добавил, что похолодание придет в Москву уже в этот четверг. Ранее метеорологи сообщили, что в ночь на 6 февраля температура может понизиться до -10…-13 градусов.

Борщ рассказал, что природная аномалия связана с особенностями атмосферной циркуляции в Северном полушарии. Теплый воздух сейчас переносится с Атлантики в российский регион. Мешает похолоданию и Сибирский антициклон, который находится гораздо западнее. Это привело к тому, что вся Восточная Сибирь «находится в положительной аномалии».

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что Сергей Борщ возглавил Гидрометцентр. До этого долгое время главой организации был Роман Вильфанд, он покинул пост в 2018 году и стал научным руководителем центра. После этого Гидроментцентром руководили Дмитрий Киктев и Александр Снытко. Но последний в 2019-м ушел из научно-исследовательского центра. Тогда и. о. директора назначили Вильфанда.

Борщ ранее занимал должность замдиректора. В Гидрометцентре он работает 35 лет. Вильфанд остался научным руководителем организации. Об этом написал РБК.