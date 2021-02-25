Комаровский объяснил, зачем носить медицинскую маску на морозе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил на своем YouTube-канале, что носить маску на улице целесообразно только в сильный мороз. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».

«Я в принципе не понимаю смысла ходьбы по улице в маске. Это глупости. Из-за таких вот требований люди начинают крайне скептически относиться к профилактике», — прокомментировал врач.

По его словам, носить медицинскую маску на улице стоит только при температуре ниже 10 градусов. Она помогает предотвратить спазмы сосудов, а также нарушение кровообращения слизистой.

Доктор отметил, что маску носить необходимо лишь в тесных местах с плохой вентиляцией. На улице же альтернативой маске может послужить шарф или любая ткань, прикрывающая лицо.

Ранее иммунолог заявил, что считает отмену масочного режима поспешным решением. По его словам, вскоре нас может настигнуть эпидемия гриппа.