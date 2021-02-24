«Грипп тоже не дремлет». Иммунолог счел несвоевременной отмену масочного режима

Иммунолог Валерий Черешнев рассказал радио Sputnik, что в нынешнем году эпидемия гриппа может совпасть с пандемией коронавируса.

«Сейчас же разгар гриппа, но пока мы этого не замечаем. Видимо, потому что идет легкий штамм вируса», — заметил специалист.

Он выразил надежду, что к гриппу не присоединится какой-нибудь патогенный штамм, который бывает через два-три года. По его мнению, маски спасают россиян от эпидемии гриппа, поэтому отмена масочного режима была бы несвоевременной.

«Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет», — сказал иммунолог.