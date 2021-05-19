Кладбище дельфинов с камнями на хвостах нашли у побережья Крыма. Видео

В Крыму экологи обнаружили кладбище мертвых дельфинов. К их хвостам были привязаны камни. Информация об этом появилась в группе центра спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» во «ВКонтакте».

«Веревку на хвост — и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы, прячет последствия своей деструктивной деятельности в Черном море. Эти дельфины — лишь несколькие из тех, кого нашим волонтерам и очевидцам по случайности удалось найти на дне моря в Крыму», — говорится в сообщении.

Центр опубликовал видео, на котором покусанный мертвый дельфин бултыхается на веревке, привязанной к камню. Это жуткое зрелище возмутило многих пользователей соцсетей. Некоторые написали, что ждут реакции властей на действия недобросовестных рыбаков.

По данным Центра, за все время своей работы они насчитали более двух тысяч выбросов дельфинов на побережье Крыма, большинство которых погибли из-за прилова в рыболовные сети.

Пресс-служба организации со ссылкой на исследования сообщила, что менее 10% дельфинов оказываются выброшенными на сушу, остальные 90% опускаются на дно моря. Некоторые рыбаки топят тела дельфинов с грузом специально, чтобы потом их никто не нашел. Также бывали случаи, когда млекопитающим наносили проникающие ранения в брюшную полость.

Отчет о результатах мониторинга Центр отправит в Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.